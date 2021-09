Manuscripten Anne Frank nu ook integraal online, maar niet in te kijken in Nederland

WHO: “Aantal mensen met dementie zal snel stijgen”

2 september In 2030 zullen wereldwijd ongeveer 40 procent meer mensen met dementie leven dan in 2019. Dat blijkt uit een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die in Genève is voorgesteld. De meeste landen zijn hier onvoldoende op voorbereid, klinkt het.