Lufthansa bekleedt vliegtuigen met "haaienhuid”

Tijdelijke stop op vaccineren met AstraZene­ca kostte fors meer levens dan potentiële bloedpro­ble­men, volgens nieuwe studie

28 april De tijdelijke stopzetting van het gebruik van het vaccin van AstraZeneca in sommige landen resulteerde in een aanzienlijk groter aantal overlijdens dan de potentiële bloedproblemen door het vaccin hadden kunnen veroorzaken. Dat blijkt uit een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Chaos van het American Institute of Physics (AIP).