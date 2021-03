LIVE. Europees geneesmiddelenagentschap EMA blijft erbij: “AstraZeneca-vaccin is veilig en doeltreffend”

Maar op dit moment ziet het EMA dus geen reden om te stoppen met de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin, aangezien er ook in de algemene populatie die niet gevaccineerd is, bloedklonters voorkomen. Het EMA onderzocht 5 miljoen vaccinaties, waarbij er 30 gevallen van bloedklonters waren opgedoken na de vaccinatie.

Pauze

De bal ging aan het rollen nadat Denemarken op 11 maart besliste om de vaccinaties met AstraZeneca te pauzeren. Het vaccin zou in een aantal gevallen geleid kunnen hebben tot stolselvorming in het bloed (tromboses). Diezelfde dag nog volgden tal van Europese landen het voorbeeld van de Denen. Ze schortten het gebruik van AstraZeneca tijdelijk op, in afwachting van het verdict van de Europese geneesmiddelenwaakhond. Inmiddels is België een van de weinige landen die onverstoord doorgaan met het vaccineren met AstraZeneca.

Onderzoek

Doel van het onderzoek was om te achterhalen of er een verband bestaat tussen het vaccin en de tromboses. Daarvoor nam het EMA onder meer de medische gegevens van de patiënten onder de loep, denk maar aan mogelijke onderliggende factoren - waaronder overgewicht - die een trombose kunnen verklaren.

Op 10 maart had het EMA zowat 30 meldingen ontvangen van tromboses op 5 miljoen toegediende vaccinaties. Daarmee ligt het aantal bloedklonters niet hoger bij gevaccineerden dan bij de rest van de bevolking. Tromboses komen immers vaak voor: jaarlijks zijn er in de EU 1,5 miljoen gevallen, meer dan 500.000 Europeanen sterven aan de gevolgen van zo’n trombose.

Belgische cijfers

In België is er voorlopig sprake van 11 meldingen over bloedstolling of tromboses na een vaccinatie met AstraZeneca. Van de elf meldingen worden er zes als niet-ernstig gecategoriseerd, vijf als ernstig. In totaal zijn er reeds 215.862 dosissen van het vaccin toegediend in ons land.