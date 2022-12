Lek in Russisch ruimtestation mogelijk veroorzaakt door meteorieten

Op tamelijk dramatische beelden van de NASA was te zien hoe koelvloeistof weglekte uit het ruimtevaartuig. De ruimtewandeling werd uit voorzorg afgeblazen, maar de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie benadrukte dat iedereen aan boord van het ISS ‘veilig’ was. Intussen werd op aarde uitgezocht wat de gevolgen zijn voor het Russische ruimtevaartuig.

Beelden tonen lek in Russische Sojoez-capsule: is dat gevaarlijk? Onze wetenschapsexpert legt uit

Meteorieten als zandkorreltjes

Voormalig kosmonaut en inmiddels hoofd van het ruimtevaartprogramma bij het Russische bedrijf Roscosmos, Sergej Krikaljov, vertelde aan staatspersbureau TASS dat het lek waarschijnlijk veroorzaakt is door kleine meteorieten. Die kunnen zo klein zijn geweest als zandkorreltjes. Het gevolg van de schade is dat de temperatuur aan boord mogelijk verandert, aldus Krikaljov. NASA stelt dat de temperatuur in het Russische ruimtevaartuig zich nog binnen de grenswaarden bevindt, zonder verder in details te treden.

Het gevonden lek roept wel meteen de vraag op of het Russische ruimtevaartuig in staat zal zijn de driekoppige bemanning in maart volgend jaar, zoals gepland, terug te brengen naar aarde. Als dit niet lukt, hebben NASA en Roscosmos rampenplannen klaarliggen. Ondanks de oorlog in Oekraïne werken Rusland en Amerika in de ruimte nog altijd met elkaar samen.