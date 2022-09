Lancering van eerste Artemis-missie niet snel in het verschiet

Al twee lijken en gecrasht vliegtuig blootge­legd door smeltende gletsjers in Zwitserse Alpen

Ook in de Zwitserse Alpen bereiken de temperaturen recordhoogtes. Gletsjers smelten er en leggen een landschap bloot dat voorheen niet te zien was. Wandelaars troffen al twee lijken aan en een vliegtuig dat in 1968 neerstortte. De gevonden lichamen moeten nog worden geïdentificeerd, maar mogelijk is een van de twee overledenen miljardair Karl-Erivan Haub, die aan het hoofd van een supermarktketen stond en vier jaar geleden in de bewuste regio verdween.

10 augustus