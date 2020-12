Lancering van Amerikaanse spionagesatelliet op laatste nippertje geschrapt

Van op een vroeger lanceerplatform van de machtige Saturnus-draagraket en van de spaceshuttle had tussen 15.45 en 18.00 uur Belgische tijd een Falcon-9-draagraket van SpaceX moeten vertrekken. Maar één minuut 53 seconden voor de ontsteking bij de opening van dat lanceervenster stopte het aftellen automatisch. Volgens topman Elon Musk was er te veel druk in de tank met vloeibare zuurstof in de tweede trap.



Aanvankelijk was het de bedoeling later op de dag nog een poging te wagen, maar die viel uiteindelijk in het water. Volgens Florida Today probeert SpaceX het vrijdag opnieuw, tijdens een zelfde lanceervenster.