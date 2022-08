Lancering maanraket Artemis op het laatste nippertje afgelast: technisch probleem gooit roet in het eten

De raket SLS staat op het lanceerplatform van het Kennedy Space Center bij Cape Canaveral. Het is de krachtigste raket die ooit is gebouwd. Hij is 100 meter hoog en weegt met brandstof erbij zo'n 2,6 miljoen kilo. Helemaal bovenin zit het vaartuig ingepakt dat naar de maan moet gaan, de Orion.

De lanceerpoging werd een echte nagelbijter. Normaal gezien zou de draagraket vandaag tussen 14.33 uur en 16.33 uur Belgische tijd gelanceerd worden, maar rond 14.30 werd dan toch beslist om de lancering te annuleren door technische problemen. Het tankproces liep al vertraging op en er werd ook een scheurtje ontdekt in een buis die tanks met waterstof en zuurstof verbindt. Er zouden ook problemen zijn met een van de motoren.

Een nieuwe poging stond al gepland op vrijdag 2 september, zou de lancering van maandag afgeblazen worden. Lukt het dan ook niet, is de volgende mogelijkheid 5 september.

Reis naar de maan

Maanraket Artemis moest zonder bemanning aan boord een reis van zes weken naar de maan en terug maken. Na de lancering zou het vaartuig ongeveer anderhalf uur lang rond de aarde hebben gevolgen, met een snelheid van ruim 28.000 kilometer per uur. Daarna zou de snelheid naar ruim 36.000 kilometer per uur zijn opgedreven om aan de zwaartekracht van de aarde te ontkomen. Dan kon de lange oversteek naar de maan beginnen.

Als alles goed bij een toekomstige poging goed verloopt, kunnen over een paar jaar misschien weer mensen voet op de maan zetten. Dat gebeurde in 1972 voor het laatst.

De Verenigde Staten krijgen de hulp van Europa en Canada om terug te kunnen keren naar de maan. Bij volgende missies zitten de astronauten in het voorste deel van de Orion, dat in Amerika is ontwikkeld en gebouwd. De achterkant komt uit Europa. Dat deel zorgt onder meer voor elektriciteit.

Artemis I

De missie heet Artemis I. In de oude Griekse mythen was Artemis de godin van onder meer de maan. Ze was de tweelingzus van Apollo. Dat was de naam van het ruimtevaartprogramma dat Neil Armstrong, Buzz Aldrin en tien anderen tussen 1969 en 1972 naar de maan bracht. Bij Artemis II, rond 2024, vliegen vier astronauten rond de maan en terug. Op zijn vroegst in 2025, met de missie Artemis III, moeten mensen weer op de maan landen.

