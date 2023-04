Lancering Europese ruimtesonde naar manen van Jupiter uitgesteld tot morgen door slecht weer

Belgische onderzoe­ker vindt nieuw bewijs voor waterplui­men op Jupiter­maan Europa

De Belgische onderzoeker Hans Huybrighs heeft nieuwe bewijzen gevonden dat de Jupitermaan Europa waterpluimen kent, waardoor de vraag nog actueler wordt of ze al dan niet levensvatbaar is. Dat heeft het Europese Ruimtevaartbureau ESA meegedeeld en is verschenen in het vakblad Geophysical Letters.