Laboratorium van Marc Van Ranst (KU Leuven) ontdekt “handvol mutaties” in apenpokkenvirus

UPDATE IN KAART. Nu al 6 bevestigde gevallen van apenpokken in België: ook in deze 20 landen werden ze al ontdekt

Er worden over de hele wereld steeds meer gevallen van de apenpokken gerapporteerd. Volgens gezondheidsdienst Sciensano staat de teller in ons land intussen op 6 bevestigde gevallen en 1 vermoedelijk geval (daar is het resultaat van de PCR-test nog niet beschikbaar). Het gaat om zeven mannen die seks hebben met mannen. De ziekte is nu al ontdekt in 21 landen. In totaal staat de teller op 223 bevestigde gevallen en 89 mogelijke. Een overzicht.

14:37