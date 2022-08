Laatste supermaan van het jaar donderdagnacht te bewonderen

Vrijdag 12 augustus is het volle maan en om 3.36 uur onze tijd staat ze op 361.409 km van de aarde. Dat is in verhouding héél dichtbij, maar er is discussie of het wel dicht genoeg is om van een supermaan te spreken. De Amerikaanse astroloog Richard Nolle bedacht de term supermaan in 1979 en definieerde het fenomeen als volgt: “Een nieuwe of volle maan die zich voordoet tijdens zijn dichtste (of binnen 90 procent van zijn dichtste) nadering tot de aarde in een bepaalde baan (perigeum). Kortom, de aarde, de maan en de zon staan ​​allemaal op één lijn, met de maan die het dichtst bij de aarde staat.” Met andere woorden: een supermaan doet zich voor wanneer een nieuwe of volle maan samenvalt - of bijna, binnen 90 procent - met het moment dat de maan het dichtst bij de aarde staat. Bij elke nieuwe of volle maan staan de aarde, de maan en de zon op één lijn.