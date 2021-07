Laatste maaltijd van bekende ‘veenlijk’ in details ontrafeld

‘De man van Tollund’, een van ‘s werelds best bewaarde en meest bekende natuurlijke mummies, werd in 1950 in Denemarken gevonden. Het lichaam was meer dan 2.300 jaar oud en fascineerde wetenschappers mateloos. Nadat ze uitzochten hoe de man precies gestorven is, hebben ze nu ook ontrafeld wat zijn laatste maaltijd was. Deze werd omschreven ze in het vaktijdschrift Antiquity.

‘De man van Tollund’, ‘de Tollund man’ of het ‘veenlijk’ is een bijna perfect bewaard gebleven lichaam van wel een paar duizend jaar oud. De man leefde tussen 400 à 350 voor Christus en stief door ophanging. Zijn overblijfselen werden op 6 mei 1950 ontdekt in - hoe kan het ook anders - Tollund (Denemarken). De beelden van het lijk gingen de wereld rond, want het dode lichaam was uitzonderlijk goed bewaard gebleven. De groeven in de kin, alsook de rimpels op het voorhoofd en de beharing op het hoofd waren nog duidelijk zichtbaar. Zelfs de doodsoorzaak - een strakke leren strop - zat nog rond de nek. Ook de hersenen waren nog intact, zo bleek uit een röntgenscan.

Bij een recenter onderzoek hebben wetenschappers dan weer de volledige maaginhoud van het veenlijk kunnen ontleden. Op die manier hebben ze zijn laatste maaltijd tot in details kunnen omschrijven.

Wat blijkt? Zo’n twaalf tot 24 uur voor zijn dood heeft de man nog een soort pap gegeten. In deze pap zaten gerst (85 procent, vlas (5 procent) en wilde onkruidzaden. Daarnaast werd er nog wat vis doorheen de pap geroerd. Tot slot blijkt uit wat verkoolde voedselresten dat de pap lichtjes aangebrand was.

Verder werden er geen bijzondere voedselresten of medicijnen teruggevonden. “De veenlijken hebben geen bewijs opgeleverd waaruit blijkt dat ze een of ander speciaal medicijn kregen”, reageert onderzoeksleider Nina Nielsen. Zulke (pijnstillende) zouden eventueel gewezen kunnen hebben dat de maaltijd onderdeel was van een ceremonie of ritueel.

Mensenoffers

Uit eerder onderzoek was al wel gebleken dat de man rond zijn 35ste levensjaar vermoedelijk het slachtoffer is geworden van een offerritueel voor de goden. Zijn ogen waren immers gesloten en hij lag in foetushouding in een graf, iets wat in die tijd niet werd gedaan voor misdadigers.

Veenlijken

Veenlijken zijn lichamen die vroeger in het hoogveen - een zurige en zuurstofarme bodem - werden achtergelaten waardoor ze op natuurlijke wijze mummificeerden en uitzonderlijk goed bewaard bleven. Zulke lijken werden al teruggevonden in onder meer Denemarken, Nederland en Duitsland. Vaak ging het om mensenoffers die door ophanging waren gestorven. Een van de recentste veenlijken is zo’n 2.000 jaar oud.