Kunstmaan van de Verenigde Arabische Emiraten arriveert in februari op Mars

Het gaat om een satelliet, met de naam Hope, die in juli 2020 met een beetje vertraging gelanceerd werd. En zo waren de VAE de eersten om als Arabisch land een missie naar een andere planeet te sturen.

Niet zomaar een planeet, maar wellicht de meest gegeerde van ons zonnestelsel: Mars. Zijn populariteit heeft de planeet grotendeels te danken aan zijn raadselachtige verschijning. Vermoedelijk was Mars miljoenen jaren geleden net zo blauw en levensvatbaar als de aarde. Is er dan ook ooit leven geweest? En waarom verviel Mars eigenlijk tot woestijnplaneet, terwijl op aarde het leven floreerde? Het zijn vragen die niet alleen over onze buurman gaan, maar ook over onszelf.

Momenteel zijn er nog twee andere ruimtevaartuigen onderweg naar de rode planeet. Het gaat om de Chinese Tianwen-orbiter en rover, en de Amerikaanse rover Perseverance die samen gelanceerd werden. En zo vestigen de VAE zich met deze prestatie in recordtempo als eerste ‘kleine land’ tussen de grootmachten in de ruimtevaart: de VS, Rusland, Europa, India en Japan. “Deze Marsmissie zet heel de regio op de kaart’’, zei Omran Sharaf, de projectleider op het ruimtevaartcentrum Mohammed Bin Rashid in Dubai, dat pas veertien jaar bestaat.

Doel

Het doel van Hope? De satelliet beschikt over drie instrumenten die de ijle atmosfeer van mars moeten bestuderen. Het avontuur moet in de ogen van de ruimtevaartorganisatie ertoe leiden dat de VAE vóór 2127 beschikt over een basis op Mars. Ter voorbereiding willen de emiraten laboratoria bouwen in een Mars Science City, waarin de omstandigheden op de planeet worden nagebootst.