Kunnen we stilte echt horen? Experiment toont aan van wel

Al eeuwen lang debatteren wetenschappers en filosofen over de vraag of stilte gehoord kan worden of niet. Onderzoekers van de Johns Hopkins University in de VS hebben met een nieuwe serie experimenten de knoop doorgehakt: “Verrassend genoeg suggereert ons werk dat niets ook iets is dat je kunt horen”, aldus de onderzoekers.

De onderzoekers maakte gebruik van de één-is-meer illusie, een bekende truc die de hersenen van luisteraars laat denken dat twee afzonderlijke geluiden korter zijn dan één enkel geluid, terwijl de totale tijd in werkelijkheid hetzelfde is. Tijdens het experiment werd geluid vervangen door stilte. De onderzoekers ontdekte dat de illusie nog steeds werkte.

“Stilte, wat het ook is, is geen geluid - het is de afwezigheid van geluid”, zegt Rui Zhe Goh, een afgestudeerde student filosofie en psychologie aan de Johns Hopkins University. “Verrassend genoeg suggereert ons werk dat niets ook iets is dat je kunt horen.”

Afwezigheid van geluid

De onderzoekers stellen dat de mens stilte ook echt horen en niet alleen afleiden dat het er is, omdat luisteraars in deze trucs op dezelfde manier op stilte reageren als op geluid. In totaal werden 1.000 deelnemers gerekruteerd voor zeven experimenten.

Naast de één-is-meer illusie werden ook andere soortgelijke tests uitgevoerd, met gedeeltelijke stiltes en stiltes die varieerden in hoe dicht bij elkaar of hoe ver uit elkaar ze lagen. Achtergrondgeluiden zoals drukke restaurants en treinstations werden gebruikt om de stiltes in te kaderen voor sommige experimenten, voor andere waren er variaties in tonen.

In alle experimenten waren de effecten hetzelfde: stilte werd blijkbaar op dezelfde manier verwerkt als geluid. Het onderzoek draagt bij aan onze toenemende kennis over hoe ons gehoor werkt. “Het soort illusies en effecten dat uniek lijkt te zijn voor de auditieve verwerking van geluid, krijgen we ook bij stiltes, wat suggereert dat we de afwezigheid van geluid ook echt horen”, zegt Ian Phillips, filosoof en psycholoog aan de John Hopkins University.

Stilte is belangrijk bij waarnemen van geluid

“Filosofen hebben lang gedebatteerd over de vraag of stilte iets is dat we letterlijk kunnen waarnemen, maar er is nog geen wetenschappelijk onderzoek geweest dat zich rechtstreeks op deze vraag richtte”, zegt Chaz Firestone, een cognitiewetenschapper aan de John Hopkins University.

Veel onderzoeken tonen nu aan dat stilte belangrijk kan zijn bij het waarnemen van geluiden - zoals de manier waarop we pauzes laten tussen woorden - maar tot nu toe was er geen solide experimenteel bewijs dat stilte zelf kan dienen als een stimulus die de hersenen horen.

Onderzoekers willen kijken hoe we stilte zouden kunnen waarnemen als het helemaal losgekoppeld is van geluid. Het roept ook de vraag op of we ooit perfecte stilte ervaren en zou kunnen helpen bij de behandeling van verschillende gehoorproblemen.

LEES OOK: