Kunnen de honden van Tsjernobyl ons nieuwe trucs leren om nucleaire rampen te overleven?

Meer dan 35 jaar na de ergste nucleaire ramp ter wereld zwerven er nog steeds honden in en rond de gesloten kerncentrale van Tsjernobyl. Op de een of andere manier zijn ze nog steeds in staat om voedsel te vinden, zich voort te planten en te overleven. Wetenschappers hopen dat het bestuderen van deze honden mensen nieuwe trucjes kan leren om te overleven in de meest barre, aangetaste omgevingen.

Wetenschappers publiceerden vrijdag een studie in het tijdschrift Science Advances waarbij ze zich richten op 302 loslopende honden die leven in een “verboden zone” rond het rampgebied. Ze identificeerden populaties die zich genetisch onderscheiden van elkaar en van andere honden wereldwijd. “We hadden deze gouden kans om de basis te leggen voor het beantwoorden van een cruciale vraag: Hoe overleef je in zo’n vijandige omgeving gedurende 15 generaties?”, zei geneticus Elaine Ostrander aan persagentschap AP.

Collega-auteur Tim Mousseau, hoogleraar aan de Universiteit van South Carolina, zei aan AP dat ze door de honden kunnen kijken naar de impact die een dergelijke omgeving heeft op zoogdieren in het algemeen.

Honden lopen rond in de spookstad Tsjernobyl.

De omgeving van Tsjernobyl is bijzonder wreed. Op 26 april 1986 veroorzaakten een explosie en brand in de Oekraïense elektriciteitscentrale een radioactieve neerslag in de atmosfeer. Dertig arbeiders kwamen om in de onmiddellijke nasleep, terwijl het dodental door stralingsvergiftiging op lange termijn naar schatting in de duizenden loopt.

De onderzoekers zeggen dat de meeste honden die ze bestuderen, afstammen van huisdieren die de bewoners moesten achterlaten toen zij het gebied evacueerden. Mousseau werkt sinds eind jaren negentig in de regio Tsjernobyl en begon rond 2017 bloed van de honden te verzamelen. Sommige honden leven in de centrale, wat een dystopische, industriële omgeving is. Anderen wonen op 15 kilometer of 45 kilometer afstand.

Mijlpaal

In het begin dachten ze dat de honden zich in de loop der tijd zo veel vermengd hadden dat ze veel op elkaar leken. Maar via DNA konden ze gemakkelijk honden identificeren die in gebieden met hoge, lage en gemiddelde stralingsbelasting leefden. “Dat was een enorme mijlpaal voor ons”, zei Ostrander. “En het verrassende is dat we zelfs families kunnen identificeren, ongeveer 15 verschillende.”

Nu kunnen onderzoekers op zoek gaan naar veranderingen in het DNA. “We kunnen ze vergelijken en zeggen: wat is veranderd, wat is gemuteerd, wat is geëvolueerd, wat helpt je en wat schaadt je op DNA-niveau?”, zei Ostrander. Volgens de wetenschappers kan het onderzoek brede toepassingen hebben en inzichten verschaffen over hoe dieren en mensen nu en in de toekomst kunnen leven in regio’s van de wereld die “voortdurend worden aangevallen door het milieu of de mens”.

Menselijke interactie

De onderzoekers zijn al begonnen met het vervolgonderzoek, wat betekent dat ze meer tijd met de honden zullen doorbrengen op de locatie op ongeveer 100 kilometer van Kiev. Mousseau zei dat hij en zijn collega’s er voor het laatst in oktober waren en geen oorlogsactiviteiten hebben gezien. Mousseau zei dat het team een hechte band heeft gekregen met sommige honden. “Ook al zijn ze wild, toch genieten ze erg van menselijke interactie”, zei hij, “vooral als er eten in het spel is”.

