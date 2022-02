KU Leuven deelt duizenden boeken en historische documenten met Google

Op exoplaneet WASP-121b regent het mogelijk vloeibare edelstenen

Het zou wel eens vloeibare edelstenen kunnen regenen op WASP-121b, zo besluiten wetenschappers in een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Nature Astronomy. In plaats van regenwolken worden er wolken met metalen gevormd. Samen zouden ze de metaalverbinding korund kunnen vormen, een verbinding die we ook wel kennen in de vorm van saffieren en robijnen.

22 februari