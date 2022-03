Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen ontvangt skelet van langnekdinosauriër 'Dan'

Net zoals Arkhane, de allosaurus die sinds 2019 in het museum in Brussel te zien is, is Dan opgegraven in Kaycee, in de Amerikaanse staat Wyoming. De vindplaats ligt in de Morrison-formatie, die dateert van het bovenjura, in een laag van ongeveer 155 miljoen jaar oud. “De formatie is een eldorado voor paleontologen: sinds het eind van de 19de eeuw zijn in de sedimenten enkele van de meest iconische dinosauriërs ontdekt, zoals Diplodocus, Stegosaurus en Allosaurus”, luidt het.