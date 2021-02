Kleiner dan 1m30 of deel van benen kwijt? Ook dan kan u (misschien) nog astronaut worden

Het Europees Ruimtevaartbureau ESA zoekt nieuwe astronauten. Naast extra vrouwen blijken nu ook bepaalde mensen met een fysieke beperking welkom, een wereldprimeur is dat. Concreet kan u zich kandidaat stellen als u delen van één of beide benen mist of kleiner dan 1m30 bent. Of u dan ook daadwerkelijk de ruimte in mag, is echter nog niet duidelijk. Tot slot mogen ook zogenaamde projectastronauten hun kans wagen.

De nieuwe ‘astronautenklas’ zal er anders uitzien, bleek op een online persconferentie van het ESA. Er is ruimte voor vier à zes professionele astronauten, maar gezien de recente ontwikkelingen in de ruimtevaart zullen ook een twintigtal projectastronauten nodig zijn. “Zij gelden als reserve”, stelt Frank De Winne. Onze landgenoot was de tweede Belg ooit in de ruimte, nu staat hij aan het hoofd van het Europese Astronauten Opleidingscentrum in Keulen.

Volledig scherm Frank De Winne. © BELGA

De selectieprocedure voor de ruimtevaarders zal geheel identiek zijn. In eerste instantie zijn voor de professionele astronauten langeduurmissies in het Internationaal Ruimtestation aan de orde. Veel later is er ook de mogelijkheid om met het Amerikaanse Maanstation Gateway te vliegen en eventueel zelfs op het oppervlak van een natuurlijke satelliet te landen.

Korte vluchten

De projectastronauten maken korte vluchten, bijvoorbeeld op commerciële basis of om wetenschappelijke missies op initiatief van hun land of bedrijf uit te voeren. Ze blijven evenwel bij hun eigen werkgever.

Nieuw is dat het ESA streeft naar gendergelijkheid in het astronautenkorps. Het ruimtevaartbureau doet daarom een speciale oproep naar vrouwen om zich kandidaat te stellen. Het ESA onderzoekt daarnaast of het mogelijk is om één of twee mensen met een welbepaalde categorie van fysieke beperkingen een ruimtevlucht te laten maken. Concreet kan u zich kandidaat stellen als u delen van één of beide benen mist of kleiner dan 1m30 bent.

“We weten niet of het zal lukken”, waarschuwde De Winne. Er zijn immers technische beperkingen. Ieders veiligheid moet gegarandeerd zijn en de job van ‘parastronaut’ moet ook “betekenisvol” zijn.

Strenge selectiecriteria

Uiteraad zijn er selectiecriteria. Kandidaten moeten minimaal een masterdiploma in exacte vakken kunnen voorleggen en drie jaar beroepservaring hebben. Een diploma van testpiloot op masterniveau komt ook in aanmerking.

Wie naar de ruimte wil reizen, moet ook een gezonde dosis doorzettingsvermogen hebben, kalm blijven onder druk en met stress kunnen omgaan. Daarnaast moet hij of zij bereid zijn om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek en vloeiend Engels kunnen spreken. Flexibiliteit is van belang en u moet ook veel reizen en kunnen omgaan met andere culturen. Het ESA is niet op zoek naar dé specialist, maar veel eerder naar allrounders. Het loon ligt - los van eventuele toeslagen - op het niveau van ingenieurs en wetenschappers bij ESA.

Een Belg?

De Winne sprak de hoop uit dat voldoende Belgen zich kandidaat stellen. De kans dat een landgenoot het haalt, is echter klein. Vorige keer waagden meer dan tienduizend kandidaten hun kans.

In de geschiedenis van ESA is slechts één Belg door alle selecties geraakt. Marianne Merchez heeft echter nooit zelf een ruimtevlucht gemaakt. De Winne werd in 1998 “heropgevist” uit de kandidaten voor de tweede astronautenklas. “Maar de selectie doormaken is al verrijkend”, stelt hij. Geïnteresseerden kunnen zich hier kandidaat stellen van 31 maart tot 28 mei.