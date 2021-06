‘Killerhittegolven’, watertekort en massale sterfte: de gevolgen van klimaatverandering zijn veel erger dan we ons kunnen voorstellen

Worden plastiek wegwerpzak­jes binnenkort gemaakt van “vegan spinrag”?

11 juni Wetenschappers van de Britse universiteit Cambridge zijn er in geslaagd om spinrag na te maken in een laboratorium. Bij het proces komt geen spinnetje aan te pas, de stof is dus vegan. Daarbovenop gebruiken de wetenschappers enkel natuurlijke bouwstenen en geen chemicaliën om het goedje te produceren, waardoor het volledig biologisch afbreekbaar is. De nieuw ontwikkelde “vegan spinrag” kan dus voor een duurzamere wereld zorgen door plastiek te vervangen en zo vervuiling tegen te gaan.