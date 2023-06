KIJK. Wat gebeurt er als je frietjes bakt in de ruimte?

Hoe verzorg je een wonde het best? “Wrijf een litteken een jaar lang in met zonnecrème”

Iedereen loopt wel eens een wonde op, maar wat is de beste manier om die te behandelen en zo weinig mogelijk littekens over te houden? Stel dat je gevallen bent met de fiets of een snee hebt in je vinger: heb je dan een pleister nodig? Haal je het korstje van de wonde weg, of laat je het beter zitten? Wondzorgspecialist Melissa Kiopekzis weet raad: “Een wonde waar zich een korst op ontwikkelt doet meer pijn dan een vochtige wonde.”