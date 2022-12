KIJK LIVE. Ruimtebedrijf SpaceX lanceert 54 Starlink satellieten

Beelden tonen lek in Russische So­joez-capsule: is dat gevaarlijk? Onze weten­schaps­ex­pert legt uit

De Russische ruimtecapsule Sojoez MS-22 lekt. Door het lek wordt er een aanzienlijk deel koelvloeistof de ruimte in gespuwd. Op bovenstaande beelden is dat goed zichtbaar. Volgens onze wetenschapsexpert Martijn Peters is dat niet gevaarlijk. “Het internationale ruimtestation (ISS) is nog steeds in goede conditie en de astronauten en kosmonauten aan boord zijn nooit in gevaar geweest.”

