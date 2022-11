KIJK LIVE. Raket die mensen naar de maan moet brengen, met succes gelanceerd

De maanmissie werd een aantal keer uitgesteld. In augustus ging het vertrek niet door omdat het niet lukte een van de vier raketmotoren op de juiste temperatuur te krijgen. In september, in de aanloop naar de tweede poging, werd een lek ontdekt toen de brandstoftank werd gevuld met vloeibare waterstof. Daarna moest de raket ook nog een keer terug naar de hangar om te schuilen voor de zware orkaan Ian.

Het gaat om de eerste vlucht in het nieuwe maanprogramma van de Verenigde Staten. Dat land wil over enkele jaren weer mensen naar de maan en terug brengen, voor het eerst sinds 1972. Daarvoor is de krachtigste raket ooit gebouwd, het Space Launch System (SLS). Helemaal boven in die draagraket zit het nieuwe vaartuig dat naar de maan en terug moet, de Orion. In het voorste, Amerikaanse deel komen de astronauten te zitten.