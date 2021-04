KIJK LIVE. NASA-helikopter Ingenuity gaat voor historische vlucht op Mars

De spanning stijgt! We zullen nu snel zien of het NASA-helikoptertje Ingenuity voor het eerst op Mars de lucht is ingegaan. Dat zou vanochtend rond 9.30 uur onze tijd gebeurd zijn, maar door de vertraging in de communicatie tussen de rode planeet en de onze, komt de informatie pas vanmiddag, zo’n drie uur later, bij ons op aarde door. U kan het hier allemaal bij ons volgen. Een eerdere poging van deze historische vlucht - de eerste gemotoriseerde en gecontroleerde op een andere planeet dan de onze - werd uitgesteld wegens technische problemen.

De minihelikopter is bijna een meter hoog, weegt 1,8 kilo en kreeg de naam Ingenuity (Vindingrijkheid). Het drone-achtige toestel reisde 480 miljoen kilometer mee naar Mars in de buik van NASA’s robotjeep Perseverance (Volharding). Op 18 februari landde die succesvol in het gebied van de Jezerokrater op de rode planeet. Bedoeling van zijn reisgenoot Ingenuity was om de ijle lucht van Mars te doorklieven. Dat zou een primeur zijn: de eerste gemotoriseerde, gecontroleerde vlucht op een andere planeet dan de aarde.

Selfie van Marsjeep Perseverance en helikopter Ingenuity.

Ingenuity zou vandaag normaal gezien zo’n drie meter boven de bodem van Mars uitstijgen, vervolgens een halve minuut in de lucht blijven hangen om dan weer veilig te landen. De technologie is nieuw en ook de vliegomstandigheden zijn helemaal verschillend van die op aarde. De lage luchtdruk op het oppervlak van Mars is te vergelijken met de druk op 30 kilometer hoogte op aarde. Zo hoog kunnen aardse helikopters niet vliegen. Ook de batterijen opladen is moeilijk. Mars krijgt overdag ongeveer de helft van de zonne-energie op aarde. ‘s Nachts worden de onderdelen aan boord blootgesteld aan temperaturen tot 90 graden onder nul.

‘Landingsbaan’

De historische vlucht was gepland om 9.30 uur vanochtend (onze tijd) en is in werkelijkheid dus al een feit... óf niet. Na het neerstrijken van Perseverance op Mars met Ingenuity in de buik in februari, is de robotjeep naar een ‘landingsbaan’ ongeveer 20 meter verder gereden. Daar werd Ingenuity neergelaten op de grond en werd een selfie van beide toestellen gemaakt. Vanochtend zou de miniheli dan eindelijk opgestegen zijn, maar dat weten we dus nog niet zeker, omdat de eerste gegevens over het helikopterexperiment pas ongeveer drie uur later weer op aarde aankomen. De informatie moet worden doorgegeven via de Perseverance-rover en een satelliet op Mars, die het naar het Jet Propulsion Laboratory van NASA zal sturen. Perseverance en Ingenuity stonden op het moment van de vluchtpoging zelf dus niet live in contact met NASA. De twee ruimtetuigen doen of deden alles zelfstandig, op basis van commando’s die ze gisteren kregen.

Bijzondere omstandigheden

Volgens de ingenieurs was alles helemaal klaar voor de testvlucht, nadat de afgelopen dagen nog een software-update was geïnstalleerd om een technisch probleem te verhelpen. Vrijdag werden de twee in tegengestelde richting draaiende rotorbladen ook nog uitgetest op de hoogste snelheid van 2.500 toeren per minuut. “Ingenuity heeft voldoende energie en kracht om deze vlucht op Mars uit te voeren”, klonk het zelfverzekerd. Als alles naar wens verloopt, staan er voor de komende dagen nog vier andere vluchten van Ingenuity op de rode planeet gepland. De Marshelikopter zou telkens wat verder vliegen.

De onderneming is een huzarenstukje. De atmosfeer op Mars is extreem dun: ongeveer 1 procent van de dichtheid op onze eigen planeet. Dat maakt het Ingenuity moeilijker om “zich vast te bijten” in de lucht. De zwaartekracht is dan weer minder op Mars dan bij ons, wat in het voordeel is van de helikopter, maar de ingenieurs hebben die toch heel licht (1,8 kilogram) gebouwd. De winden zouden de Ingenuity parten kunnen spelen, omdat die tot 20 meter per seconde kunnen waaien, wat sneller is dan bij de testen met de helikopter op aarde. Maar de ingenieurs gaan ervan uit de Ingenuity dat wel aankan.



Welke beelden?

Wat gaan wij er nu van kunnen zien, hier op aarde? We moeten sowieso wachten tot de beelden ons op aarde bereiken, wat, zoals gezegd, ongeveer drie uur in beslag zou nemen. Ingenuity heeft twee camera’s aan boord. De zwart-witcamera is naar de grond gericht en is een hulp voor de navigatie, de hoogresolutiecamera filmt dan weer de horizon in kleur. Ook Perseverance blijft in de buurt en kan voor beelden zorgen vanop ongeveer 65 meter afstand. De Marsjeep zal daarbij met telelenzen inzoomen op de actie. Met wat meeval krijgen we zelfs videobeelden te zien.

Bobby Braun, directeur voor planetaire wetenschap bij JPL, omschreef het enorm spannende gebeuren al als een “gebroeders Wright-moment”. Voor de symboliek werd daarom onder het zonnepaneel van de kleine helikopter een lapje stof van het eerste gemotoriseerde vliegtuig van de gebroeders Wright uit 1903 verborgen. De Amerikaanse luchtvaartpioniers Wilbur en Orville Wright waren op 17 december 1903 in North Carolina de eersten die erin slaagden een vlucht met een gemotoriseerd vliegtuig uit te voeren. Nu is het dus de beurt aan Ingenuity. Als de technologie op Mars blijkt te werken, kunnen helikopters helpen om een buitenaardse bestemming veel sneller te verkennen.

Ingenuity werd voorzichtig door Perseverance gedropt op de Marsbodem.

Een close-up van het zonnepaneel van de minihelikopter.



