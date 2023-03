KIJK LIVE. Kapot ruimteschip keert zonder bemanning terug van ISS naar aarde

De Sojoez was in september gelanceerd. Hij bracht toen twee Russen en een Amerikaan naar het ISS. Half december begon de capsule ineens koelvloeistof van een radiator te lekken. Bij inspectie werd een gaatje van minder dan 1 millimeter groot gevonden. Dat lek was waarschijnlijk ontstaan door een zogenoemde micrometeoroïde, een miniem stukje gruis in de ruimte.

In geval van nood had de kapotte Sojoez wel gebruikt kunnen worden om mensen naar de aarde te brengen. Maar het zou binnen dan wel veel warmer en vochtiger zijn geworden dan gebruikelijk, dus bijzonder onprettig. Dat is niet nodig omdat er een alternatief is. Een ander vaartuig, de Sojoez MS-23, is sinds vorige maand bij het ISS.