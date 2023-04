KIJK. Drie verdiepingen, serre en zwaartekrachtdek: Airbus onthult futuristisch nieuw ruimtestation

Het station heet ‘Loop’ en telt drie aanpasbare verdiepingen die verbonden zijn via een buis met een serre rond. Opvallend is het ‘centrifugedek’ waar kunstmatige zwaartekracht wordt opgewekt. De spieren en botten van het menselijk lichaam takelen namelijk af wanneer je ze niet gebruikt, en de kunstmatige zwaartekracht moet dat voorkomen. Bovendien verwart de gewichtloosheid ook ons zenuwstelsel en richtingsgevoel, waardoor astronauten de eerste dagen van een ruimteverblijf vaak misselijk worden.

Nog opmerkelijk is de 8 diameter grote cilindervorm van het nieuwe station, dat het toelaat in zijn geheel te lanceren met de nieuwste raketten. Zo hoeft het in de ruimte niet meer in elkaar te worden gepuzzeld. In het station is plaats voor vier personen, maar dat kan worden uitgebreid naar acht.