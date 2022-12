KIJK. Dit is waarom je maar beter het deksel van je wc-bril sluit voordat je doorspoelt

Klopt dit? Helpt geeuwen om wakker te blijven als je moe bent?

Na een lange werkdag nog even wegzakken voor de tv? Meestal duurt het niet lang voor de eerste geeuw de kop opsteekt. Maar duidt geeuwen echt op vermoeidheid? En waarom gapen we meestal net nadat we iemand anders hetzelfde zagen doen (misschien moest jij wel geeuwen bij het zien van deze foto)? HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters zoekt het uit.

25 november