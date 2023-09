Kans om dit weekend recent ontdekte komeet te spotten (voor die 437 jaar verdwijnt)

Welke wormen kan je in België oplopen? Expert maakt een top vijf: "Deze kan 25 jaar in je lichaam zitten”

Antwerpse artsen deden in juni een lugubere ontdekking in de hersenen van drie scholieren. Ze vonden er larven van de varkenslintworm terug. Een opvallende zaak, die volgens specialisten al jaren niet meer in ons land is voorgevallen. Maar welke soorten wormen vind je wel vaker terug in België? En hoe gevaarlijk zijn die dan? Idzi Potters, parasitoloog aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde zet de top vijf voor ons op een rij: “Als je graag bessen in het bos plukt, pas je best op met deze soort.”