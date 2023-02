Jupiter heeft 12 extra manen na nieuwe ontdekking

Astronoom Scott Sheppard van het Carnegie Institution for Science en zijn team ontdekten tijdens hun observaties 12 bijkomende manen in een baan rond de planeet Jupiter. “We hebben toevallig naar nieuwe manen rond Jupiter gevonden, terwijl ons hoofdonderzoek naar planeten in het buitenste zonnestelsel voorbij Pluto zoekt,” zei Sheppard. Het team kon meteen zien dat het ging om manen van Jupiter, omdat alle objecten rond Jupiter met dezelfde snelheid zouden bewegen als de gasreus. Voor objecten verder in het zonnestelsel is het volgens hen onmogelijk om even snel met de planeet mee te bewegen.