Jupiter en Saturnus ‘knuffelen elkaar’: dit kregen wij bij ons helaas niet te zien

Het werd al weken geleden aangekondigd en gisteren was het zover. Op de kortste dag van het jaar stonden de twee grootste planeten van ons zonnestelsel, Jupiter en Saturnus, vanuit ons perspectief zó zicht bij elkaar dat ze wel ‘kerstster’ leken, of elkaars knuffelcontact. Door de stugge bewolking konden wij in onze contreien dit zeldzame astronomische fenomeen helaas niet waarnemen, maar elders in de wereld lukte dat wél. Dit hebben we gemist.

Gisteren deden de twee gasreuzen iets wat wij al sinds de middeleeuwen niet meer hebben kunnen waarnemen. Het was van 4 maart 1226 dat Jupiter en Saturnus vanuit ons perspectief op aarde nog zo dicht bij elkaar aan het firmament verschenen. En de maan stond erop te kijken. Ook de mens kon het gisterenavond zien, zelfs met het blote oog, maar dan mocht de bewolking geen roet in het eten strooien. Helaas belemmerde het wolkendek bij ons wel degelijk het zicht op deze astronomische zeldzaamheid, waarbij Jupiter en Saturnus even een dubbelplaneet leken.

Op andere plaatsen in de wereld hadden geïnteresseerden meer geluk. Met een verrekijker konden ze het ‘knuffelen’ van Jupiter en Saturnus goed zien, maar met een telescoop nog veel beter. Meteoroloog Ed Piotrowski postte op Twitter een prachtige foto van wat in de wetenschap de ‘grote conjunctie’ (samenvoeging) wordt genoemd. Door zijn telescoop lijken de twee planeten erg dicht bij elkaar te staan, maar in werkelijkheid ligt er nog een afstand van ruim 725 miljoen kilometer tussen hen in. Jupiter staat het dichtst bij de aarde, op zo’n 890 miljoen kilometer. Piotrowski zegt in zijn tweet dat hij verschillende beelden op elkaar legde om de foto duidelijker te maken en meer kleur te geven.

Het samenvallen van deze twee planeten doet zich ongeveer om de twintig jaar voor, maar dit jaar was de grote conjunctie van beide planeten uitzonderlijk om twee redenen. Ten eerste stonden Jupiter en Saturnus vanuit ons perspectief op amper 0,1 graden van elkaar, wat echt wel zeldzaam dicht is. Ten tweede was de samenvoeging ook goed te zien, tenminste op andere plekken dan in onze contreien. We moeten al teruggaan tot 4 maart 1226 voor een gelijkaardige situatie. Op 16 juli 1623 stonden de planeten ook heel dicht bij elkaar, maar toen was de grote conjunctie niet zo goed waarneembaar, net als gisteren bij ons dus. Onze jongere lezers krijgen wel opnieuw een kans in 2080, wanneer de conjunctie nog beter waarneembaar zal zijn omdat ze dan hoger plaatsvindt.

De grote conjunctie wordt ook weleens ‘kerstster’ genoemd, omdat volgens sommigen de ster van Bethlehem, die de drie wijzen tot bij Jezus bracht, een gelijkaardig samenkomen van Jupiter en Saturnus was.

De twee planeten blijven nog even in elkaars buurt, maar of de bewolking nog zal wegtrekken zodat ook wij het de komende dagen zullen kunnen zien, is zeer de vraag.

Volledig scherm Vanuit het Griffith Observatory in Los Angeles, Californië. © AFP

