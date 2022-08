Jeff Bezos, Bill Gates en andere miljardairs zoeken mineralen op Groenland voor elektrische wagens

Aarde lijkt haast te hebben: kortste dag ooit sinds start van metingen geregi­streerd

De aarde deed op 29 juni 1,59 milliseconde sneller over een volledige rotatie dan de gebruikelijke 24 uur. Dat is een recordtijd sinds de metingen in de jaren 60 van start gingen. Met andere woorden: 29 juni was de kortste dag ooit gemeten. Het vorige record dateerde nog maar van 19 juli 2020.

8 augustus