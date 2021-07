Jeff Bezos bedankt Amazon-medewerkers en klanten voor ruimtereis: “Jullie hebben hiervoor betaald”

Miljardair Jeff Bezos is de medewerkers en klanten van Amazon dankbaar omdat ze zijn kort verblijf in de ruimte mogelijk hebben gemaakt. Dat zei hij vandaag nadat hij met een raket van zijn eigen bedrijf Blue Origin naar de grens van de ruimte vloog. Hij is ook “verbluft” over de “schoonheid en de kwetsbaarheid” van onze planeet, klonk het. Critici vinden dat Bezos zijn geld beter in de aarde zou investeren, dan in peperdure ruimtereizen.

“Ik wil elke Amazon-medewerker en elke Amazon-klant bedanken, omdat jullie voor dit alles hebben betaald”, zei Bezos tijdens een persconferentie na de landing. “Echt waar, aan elke Amazon-klant en elke Amazon-medewerker, bedankt vanuit het diepst van mijn hart. Ik apprecieer het echt.”

De eerste bemande commerciële vlucht van Blue Origin was ook de eerste vlucht met een betalende passagier, wat een nieuwe stap betekent voor het ruimtetoerisme. In de capsule zaten naast Bezos nog drie andere astronauten: zijn broer Mark, de Amerikaanse astronaute Wally Funk die met 82 jaar de oudste mens in de ruimte werd, en de 18-jarige Nederlander Olivier Damen, nu de jongste persoon in de ruimte.

Quote De Aarde is een klein, fragiel ding en als we ons op deze planeet verplaat­sen, richten we schade aan. Jeff Bezos

“Alle mensen die in de ruimte zijn geweest, hebben gezegd dat die reis hen veranderd heeft en dat ze verbaasd en verbluft zijn door de Aarde en haar schoonheid, maar ook haar kwetsbaarheid, en ik ben het daar volledig mee eens”, aldus de Amazon-oprichter nadat hij met de New Shepard-draagraket tot 100 kilometer boven de Aarde vloog.

De Aarde is “een klein, fragiel ding en als we ons op deze planeet verplaatsen, richten we schade aan”, zei hij. “Het is één ding om dat te erkennen, maar het is nog iets anders om ook met je eigen ogen te zien hoe kwetsbaar ze echt is.”

Volledig scherm Van links naar rechts: Oliver Daemen, Mark Bezos,Jeff Bezos en Wally Funk. © REUTERS

“Mocht langer duren”

“Ik heb gehouden van elke minuut, ik had gewoon graag gehad dat het langer had geduurd”, zei Wally Funk. Zij is astronaute, maar heeft als vrouw nooit de gelegenheid gehad om naar de ruimte te gaan. Ze zei “ongeduldig” te zijn om terug te keren naar de ruimte.

Bezos is de tweede miljardair die deze maande de ruimte inging. Richard Branson, oprichter van Virgin Galactic, spendeerde eerder deze maand meer dan 840 miljoen dollar (ongeveer 713 miljoen euro) aan een gelijkaardige trip.

Volledig scherm © AP

Kritiek

Critici keuren de ruimtereisjes van Branson en Bezos af en stellen dat het geld dat ze gebruiken voor de bouw van hun raketten beter zouden spenderen aan de aanpak van de klimaatcrisis of andere problemen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt.

Beide miljardairs stellen echter dat ze nieuwe economische opportuniteiten creëren door ruimtereizen meer toegankelijk te maken.

“Ik zeg dat ze grotendeels gelijk hebben”, zei Bezos deze week in een interview met CNN over de kritiek. “We moeten beide doen. We hebben hier op aarde veel problemen, en we moeten die aanpakken.”

Bezos heeft al geïnvesteerd in initiatieven die de klimaatcrisis moeten aanpakken, waaronder het Bezos Earth Fund, waarin hij tien miljard dollar investeerde. Deze nonprofit investeert in “wetenschappers, ngo’s, activisten en de private sector om de ontwikkeling van nieuwe technologieën, investeringen, en wijzigingen in beleid en gedrag te stimuleren”, zegt CEO Andrew Steer. “We zullen de nadruk leggen op sociale rechtvaardigheid, aangezien het klimaat arme en gemarginaliseerde gemeenschappen het hardst treft”, voegde hij eraan toe.

Bekijk ook: