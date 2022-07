James Webb-telescoop vindt verst verwijderde sterrenstelsels, die zowat 250 miljoen jaar na de oerknal ontstonden

UITGELEGD. Kan je met een formule bepalen of er intelli­gent buiten­aards leven is?

Minstens 100 miljard, zoveel planeten zijn er in onze Melkweg. Tel daar nog eens de honderden miljarden andere sterrenstelsels bij en dan stel je jezelf natuurlijk de vraag: Is de mens werkelijk alleen in het heelal of bruist het universum van leven? Je komt het te weten in deze nieuwe ‘Uitgelegd’.

