James Webb-telescoop toont volgens Vaticaan "buitengewone kracht" van God aan

"We zijn erg enthousiast over de nieuwe beelden van de Webb Telescoop! Deze beelden zijn prachtig. (...) Het is een verrukkelijke glimp van wat we in de toekomst over het universum kunnen leren", zei observatoriumdirecteur Guy Consolmagno in een verklaring.

"De wetenschap achter deze telescoop is onze poging om de intelligentie die God ons heeft gegeven te gebruiken om de logica van het universum te begrijpen. Omdat het universum niet zou werken als het niet logisch was”, voegde hij eraan toe. Maar het universum, zo beklemtoonde de directeur ook, "is niet alleen logisch, het is ook mooi". "Het is het werk van God dat aan ons is geopenbaard, en daarin kunnen we zowel zijn buitengewone kracht als zijn liefde voor schoonheid zien.”

Volledig scherm Foto's die de James Webb Space Telescope maakte van het universum. © Photo News

Waterdamp

Guy Consolmagno zegt dat hij bijzonder "opgetogen" is het eerste teken van waterdamp in de atmosfeer van een exoplaneet te ontdekken, "150 jaar nadat pater Angelo Secchi een prisma voor de lens van zijn telescoop plaatste op het dak van de kerk van St. Ignatius in Rome, en de eerste spectrale metingen van de atmosferen van de planeten van ons eigen zonnestelsel uitvoerde”.

Evolutie

De goddelijke oorsprong van het universum blijft het onveranderlijke credo van de katholieke kerk, maar haar wetenschappelijke doctrine is duidelijk geëvolueerd in de afgelopen eeuw. Zo had paus Johannes Paulus II in 1992 Galileo Galilei definitief gerehabiliteerd. De wetenschapper was in 1633 veroordeeld door de Romeinse rechters van de inquisitie omdat hij de stelling van de Poolse wetenschapper Nicolas Copernicus (1473-1543) had gesteund, volgens welke de aarde rond zichzelf en de zon draait.

