James Webb-telescoop maakt nieuw spookachtig beeld van ‘Zuilen van de Schepping’

Independer Met de wagen op reis tijdens de herfstva­kan­tie? Zo check je of je autoverze­ke­ring wel of niet geldig is in het buitenland

Wist je dat je met je autoverzekering niet in elk Europees land gedekt bent? Ben je van plan er met de wagen op uit te trekken deze herfstvakantie, dan is het dus belangrijk om vóór je vertrek te checken of je in orde bent. Is dat niet het geval, neem dan meteen contact op met je verzekeraar. Independer.be legt uit waarop je moet letten.

29 oktober