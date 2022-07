James Webb-telescoop loopt volgend jaar weer gevaar op beschadiging door gruis van komeet Halley

Het is dus niet komeet Halley zelf die zou kunnen botsen met de James Webb-telescoop, ook al heeft die een omvang van zo’n 15 bij 8 kilometer. Halley draait immers maar ongeveer elke 75 jaar in een baan om de zon en wordt pas in 2061 weer in ons zonnestelsel verwacht. Dan zal Halley relatief dicht bij de aarde passeren, en dus mogelijk even helder als de helderste ster Sirius te zien zijn. Tegen die tijd is de Webb-telescoop er waarschijnlijk niet meer. De hoop is dat die het uithoudt tot begin de jaren 2040. Halley is, voor zover bekend, de enige komeet die twee keer in een mensenleven met het blote oog kan worden aanschouwd.