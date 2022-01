James Webb heeft wellicht genoeg brandstof over om 20 jaar actief te blijven

De eind vorig jaar gelanceerde James Webb Space Telescope heeft mogelijk genoeg brandstof over om twintig jaar actief te blijven. Dat is een stuk langer dan de bedoelde minimale levensduur van vijf jaar. Eerder werd al uitgegaan van een levensduur van tien jaar.

Mike Menzel, de Webb Mission Systems Engineer van NASA, heeft tijdens een persconferentie gezegd dat er ‘ruwweg gesproken voor ongeveer twintig jaar aan brandstof’ over is. Volgens hem zijn er twee redenen voor dit gunstige cijfer: de accurate wijze waarop de Ariane 5-raket de telescoop in de ruimte afleverde en de precisie en effectiviteit van de zogeheten mid-course corrections. Menzel houdt nog wel een slag om de arm; hij benadrukt tot twee keer toe dat het brandstofniveau en daarmee de voorspelling van twintig jaar nog nader moet worden bepaald.

Mid-course corrections is de term die NASA hanteert voor de paar extra koerscorrecties die in de dagen na de lancering zijn uitgevoerd door middel van het ontsteken van de eigen motor van de James Webb-telescoop. Eerder bleek al dat de ruimtetelescoop tijdens zijn eerste en tweede koerscorrecties op respectievelijk 25 en 27 december veel minder brandstof had verbruikt dan was berekend. Die koerscorrecties waren nodig om James Webb op de juiste koers te krijgen in de richting van lagrangepunt L2, zijn eindbestemming op 1,5 miljoen kilometer van de aarde.

Volledig scherm Het NASA-team verantwoordelijk voor de James Webb Space Telescope viert de succesvolle ontplooiing van de primaire spiegel. © Photo News

Volgens ESA zijn er een hoop factoren en overwegingen die een rol spelen bij het bepalen van de levensduur van de James Webb-telescoop, maar de Europese ruimtevaartorganisatie zegt dat brandstof zeker een van de meest belangrijke factoren is. Brandstof is niet alleen nodig om op de bestemming te komen. Het wordt ook ingezet voor station keeping-manoeuvres om James Webb op koers te houden in een baan om L2 en om de telescoop de juiste kant op te richten.

Brandstof is dus erg belangrijk, maar een ander factor die een rol in de levensduur zal spelen, is de mate waarin kosmische deeltjes gaten zullen schieten in het zonneschild. Er kunnen deeltjes door de vijf lagen van het schild gaan, waardoor het schild minder goed warmte zal kunnen blokkeren. Dat kan invloed hebben op de de prestaties van de verschillende instrumenten, die in zeer lage temperaturen moeten opereren. Als die temperaturen van tussen de -233 en -260 graden Celsius niet kunnen worden gehandhaafd, wordt het lastiger om onderzoek te blijven doen op de frequenties in het infrarode deel van het spectrum.

Volledig scherm De lancering van de raket die de James Webb Space Telescope naar de ruimte bracht. © Photo News

De James Webb Space Telescope werd op 25 december succesvol gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Daarna zijn een aantal belangrijke stappen doorlopen, waaronder de mid-course corrections. De twee belangrijkste gebeurtenissen waren het uitklappen van het zonneschild en het uitvouwen van de twee vleugels om de primaire spiegel compleet te maken. Dat laatste is afgelopen weekend succesvol uitgevoerd en het zonneschild werd eerder al met succes uitgeklapt. Daarmee zijn de belangrijkste acties voltooid.

Inmiddels heeft James Webb bijna 78 procent van de afstand tot L2 afgelegd. Het duurt niet lang meer voordat de telescoop daar aankomt, al zullen de eerste echte wetenschappelijke beelden pas over een half jaar volgen als de telescoop ook daadwerkelijke operationeel wordt. Tot die tijd worden er allerlei zaken getest en gekalibreerd, zoals het heel precies afstellen van elke individuele hexagon. Achttien van die hexagons vormen de primaire spiegel.