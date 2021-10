Italiaanse monnik schreef in vroege 14de eeuw al over Amerika, 150 jaar voor Columbus er voet aan wal zette

Dat de vikingen de Atlantische Oceaan lang voor Christoffel Columbus overstaken, is al lang bekend. Maar tot nog toe wees niets erop dat iemand buiten Noord-Europa van Amerika had gehoord voor de reis van Columbus in 1492. De Italiaanse professor middeleeuwse Latijnse literatuur Paolo Chiesa, van de universiteit van Milaan, stootte in een boek dat een Italiaanse monnik in de vroege 14de eeuw schreef op een verwijzing naar het continent.

De vikingen vertelden in hun sagen over expedities naar de kust van het hedendaagse Canada: naar Helluland, dat wetenschappers identificeerden als het huidige Labrador en naar Markland (Newfoundland) en Vinland (ten zuiden van Newfoundland). In Newfoundland werden in 1960 overblijfselen gevonden van Noorse gebouwen.

Niets wees erop dat die nieuwe gebieden ook bekend waren bij andere volkeren dan de Noormannen. Maar Chiesa en zijn team ontdekten een manuscript van de Milanese dominicaner monnik Galvaneus Flamma (1283 - 1345), geschreven in de vroege 14de eeuw, waarin die een buitengewoon land beschrijft tussen de Atlantische Oceaan en de Arctische ijsoceaan, voorbij het hedendaagse Groenland.

Marchalada noemt hij het in zijn geschrift. “Dit land stemt overeen met Markland, genoemd in IJslandse bronnen en door wetenschappers geïdentificeerd als een deel van de Atlantische kust van Noord-Amerika”, verklaart Chiesa. Flamma had in Genua over dit gebied gehoord en dat is volgens Chiesa de eerste vermelding van het Amerikaanse continent in het Middellandse Zeegebied.

Flamma schreef over het Amerikaanse continent in het derde volume van zijn 15-delige ‘Cronica Universalis’, die hij tussen 1339 en 1345 schreef. Daarvan is slechts één kopie bewaard gebleven, gemaakt aan het eind van de 14de eeuw en in het bezit van een privé-verzamelaar die Chiesa en zijn team toestond het te bestuderen en fotograferen.