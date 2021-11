ISS-crew moet urenlang in reddingssloep schuilen voor ruimteschroot van opgeblazen Russische satelliet, NASA-topman verontwaardigd: “Roekeloos en gevaarlijk”

Astronau­ten telen voor het eerst zelfgemaak­te chilipe­pers en maken “beste ruim­te-taco’s ooit"

Voor het eerst hebben astronauten chilipepers in de ruimte gekweekt. Enkele exemplaren zijn naar de aarde gestuurd om er geanalyseerd te worden. Met de rest van de pepers hebben de astronauten in het internationaal ruimtestation (ISS) “de beste ruimte-taco’s ooit” gemaakt. Dat deelt het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA in een persbericht.

2 november