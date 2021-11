ISS-astronauten na half jaar in de ruimte veilig geland in Golf van Mexico

ISS-astronau­ten met luiers op weg terug naar aarde

De vier astronauten die eind april met een raket van SpaceX naar het internationale ruimtestation ISS vertrokken, zijn op weg terug naar aarde. De bemanningsleden, twee Amerikanen, een Japanner en een Fransman die onderhoud aan zonnepanelen en allerlei experimenten hebben uitgevoerd, worden in de vroege ochtend verwacht in de zee bij Florida. Het vertrek was met een dag vertraagd vanwege slechte weersomstandigheden.

8 november