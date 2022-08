INTERVIEW. Ecomodernisten Thomas Rotthier en Jan Deschoolmeester: “Met minder auto’s en minder vlees gaan we de wereld niet redden”

“Mannen kunnen wel degelijk langer leven dan vrouwen, vooral als ze getrouwd zijn of diploma hebben”

We weten allemaal dat de levensverwachting van vrouwen hoger ligt dan die van mannen. Of niet? Een Deense studie nuanceert nu die wijdverbreide aanname. Vooral mannen die gehuwd zijn of een universiteitsdiploma hebben, maken wel degelijk een grote kans op een langer leven dan vrouwen zonder wederhelft of diploma, is de conclusie van het onderzoek.

