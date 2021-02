Internationale studie geeft aan dat klimaatopwarming corona-uitbraak mogelijk in de hand heeft gewerkt

De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift Science of the Total Environment en is een samenwerking tussen onderzoekers van de Universiteit van Cambridge, het Potsdam Institute for Climate Impact Research in Duitsland en de Universiteit van Hawai. Het is het eerste onderzoek dat wijst op de mogelijke rol van klimaatopwarming bij het ontstaan van SARS-CoV-2.

Pandemie

Dat coronavirus stak eind 2019 voor het eerst de kop op in de Chinese stad Wuhan en groeide uit tot een wereldwijde gezondheidscrisis die tot op vandaag nog steeds niet onder controle is.

In het onderzoek worden belangrijke veranderingen in de vegetatie van de Zuid-Chinese provincie Yunnan beschreven, die het resultaat zijn van klimaatverandering. Zo is er de evolutie van tropisch kreupelhout tot tropische savanne en vervolgens loofbos die de verspreiding van ontelbare nieuwe soorten vleermuizen in de hand heeft gewerkt. Deze kleine zoogdieren hebben dan weer tal van nieuwe soorten coronavirussen in de regio geïntroduceerd. Naar schatting wel honderd, zo staat in de studie.

Vegetatie

De wetenschappers onderbouwen hun theorie met een kaart van de vegetatie aan het begin van de vorige eeuw. Die werd samengesteld op basis van klimaatdata uit die periode en vergeleken met de huidige vegetatie in het gebied.

“De klimaatverandering heeft in de vorige eeuw het leefgebied voor vleermuizen veel aanlokkelijker gemaakt op de vermoedelijke ontstaansplaats van SARS-CoV-2. En dus ook voor de vele coronavirussen die deze dieren dragen”, legt zoöloog Robert Beyer van de Universiteit van Cambridge uit.

De leefgebieden van vleermuizen zijn verschoven door de klimaatopwarming, stelt Beyer. “De dieren verspreiden zich naar nieuwe gebieden en nemen hun virussen mee. Dit veranderde niet alleen waar de virussen werden gevonden, maar maakte ook nieuwe interacties mogelijk met andere dieren waardoor schadelijke ziektekiemen werden overgedragen of zijn geëvolueerd”, citeert IPS de wetenschapper.

Schubdier

Het persbureau geeft nog aan dat in Yunnan ook schubdieren leven, die waarschijnlijk hebben opgetreden als tussengastheer voor SARS-CoV-2. Deze dieren werden verhandeld op een wildmarkt in de Chinese stad Wuhan, waar het virus vermoedelijk is overgesprongen op de mens. De rest is bekend: eind 2019 doken in de regio de eerste besmettingen met SARS-CoV-2 op. In de maanden daarna kreeg het virus ook de rest van de wereld in de greep.