IN KAART. Al zestien maanden oversterfte in Europese Unie, maar grote verschillen tussen lidstaten

Er sterven in de Europese Unie nog altijd meer mensen dan je zou verwachten op basis van het aantal overlijdens in de jaren voor corona. In juni was dat al voor de zestiende maand op rij het geval, zo blijkt uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat. In België is er wel zo goed als geen oversterfte meer.

De oversterfte begon in maart 2020, toen het coronavirus Europa overspoelde. Er waren sindsdien drie pieken. In april 2020 overleden er in de Europese Unie 25 procent meer mensen dan het gemiddelde van dezelfde maanden in de periode 2016-2019. In november 2020 was dat zelfs 40 procent, en in april dit jaar 20 procent. In juni was er nog sprake van een oversterfte van 6 procent.

In België waren de eerste twee pieken hoger dan het Europese totaalcijfer, tijdens de laatste golf van april dit jaar telde ons land net een lagere oversterfte dan de Europese Unie in zijn geheel. In februari en maart noteerde België bovendien een ondersterfte van -9,1 procent en -10,5 procent, terwijl er in de EU toen nog een lichte oversterfte was.

Er zijn wel grote verschillen tussen de lidstaten. De grootste oversterfte tijdens de eerste coronagolf werd opgetekend in Spanje, met 80,5 procent meer overlijdens dan verwacht, en België, met een oversterfte van 73,1 procent. In november 2020 tekenden Polen (+97 procent), Bulgarije (+94 procent) en Slovenië (+91,3 procent) de hoogste oversterfte op. In België kenden we toen een oversterfte van +58,8 procent.

Ook de derde coronagolf sloeg het hardste toe in enkele Oost-Europese lidstaten, met een oversterfte van 75,7 procent in opnieuw Bulgarije en 65,2 procent in Polen.

In de maand juni varieerden de cijfers van -2 procent in Zweden tot +20 procent in Letland. In België was er volgens Eurostat amper oversterfte in juni (+0,3 procent).

Bekijk in onderstaande video de evolutie van de oversterfte het voorbije anderhalf jaar: