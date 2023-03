IN BEELD. Tweeduizend gemummificeerde ramskoppen ontdekt in tempel van Ramses II in Egypte

Asteroïde met bijnaam ‘City Killer’ scheert vanavond tussen aarde en maan: zo kan je het waarnemen

Een asteroïde die groot genoeg is om een hele stad te vernietigen, zal vanavond om 20.50 uur tussen de aarde en de maan passeren. Toch is er geen reden tot paniek, want de asteroïde zal geen botsing maken. Voor wetenschappers is het wel heel interessant om het object van dichtbij te bestuderen. Ook jij kan dit ruimtefenomeen waarnemen als je een verrekijker of telescoop hebt.