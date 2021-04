IN BEELD. ‘Roze’ supermaan zorgt voor mooie beelden vanuit hele wereld

De volle supermaan heeft gisteren opnieuw voor mooie beelden gezorgd over de hele wereld. Een supermaan komt ongeveer vier opeenvolgende maanden per jaar voor. We kregen gisteren een ‘roze’ supermaan te zien, genoemd naar de bloeiende roze lentebloemen, maar zal in realiteit was de maan eerder goud van kleur.

Dat de volle maan niet altijd even groot is, komt doordat de afstand tussen de maan en de aarde niet altijd hetzelfde is. Dat is het gevolg van de eivormige baan die de maan om de aarde aflegt. Gemiddeld is de afstand tussen de maan en de aarde 384.000 km. Bij een supermaan staat de maan ongeveer 357.000 km van ons vandaan, ongeveer 27.000 kilometer dichter bij de aarde dan gemiddeld.

Bij een supermaan lijkt de volle maan ongeveer 7 procent groter en 14 prrocent helderder dan normaal.

Gemiddeld is de afstand tussen de maan en de aarde 384.000 km. Dat staat gelijk aan 320 ritten met de auto van Utrecht naar de zuidkust van Frankrijk. Bij een supermaan staat de maan ongeveer 357.000 km van ons vandaan. Dat scheelt zo’n 27.000 km, oftewel 23 keer een tripje naar Montpellier.

De supermaan komt een paar keer per jaar voor. Supermanen volgen elkaar altijd op, omdat de maan de ene helft van het jaar dichtbij de aarde staat en de andere helft van het jaar veraf. Op 26 mei is opnieuw sprake van een supermaan, sterker nog zelfs een zogenaamde superbloedmaan. Er vindt dan een maansverduistering plaats, waardoor de maan rood kleurt. In onze streken is deze verduistering echter niet te zien.

Volledig scherm Kentucky, Verenigde Staten. © AP

Optische illusie

De supermaan lijkt het grootst bij de maansopkomst en -ondergang. Dat de maan juist bij opkomst of ondergang groter lijkt, komt door een optische illusie. Wanneer de maan laag aan de horizon staat, schijnt de maan door de bomen, tussen gebouwen en andere objecten door. Onze hersenen willen het beeld van de maan vergelijken met al die andere voorwerpen. In werkelijkheid staat de maan veel verder weg, waardoor onze hersenen de maan extra groot laten lijken. Ditzelfde effect zien we bij zonsopkomst en zonsondergang. Ook dan lijkt de zon veel groter dan wanneer deze hoog aan de hemel staat.

Volledig scherm De supermaan boven Halle. © REUTERS

Volledig scherm De maan boven Karachi, Pakistan. © REUTERS

Volledig scherm De maan boven Brandenburg, Duitsland. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Volledig scherm Praag, Tsjechië. © REUTERS

Volledig scherm De maan achter de kathedraal van Santiago de Compostela, Spanje. © EPA

Volledig scherm Havana, Cuba. © REUTERS

Volledig scherm De maan boven Istanboel, Turkije. © REUTERS

Volledig scherm Buenos Aires, Argentinië. © REUTERS

Volledig scherm Panama. © EPA

Volledig scherm Indiana, Verenigde Staten. © AP

Volledig scherm Dresden, Duitsland. © REUTERS

