In 2019 gevonden wrak voor Britse kust is van Nederlands oorlogsschip uit 17e eeuw

De Klein Hollandia is gebouwd in 1656 en was eigendom van de Admiraliteit Rotterdam. In 1672 is het schip gezonken. Het was betrokken bij alle grote zeeslagen in de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665-1667), aldus de RCE. De staat van het wrak is volgens de rijksdienst opmerkelijk goed en kan een schat aan informatie geven over onder meer hoe 17e-eeuwse Nederlandse oorlogsschepen gebouwd werden.