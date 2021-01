Immuungeheugen van covidpatiënten sterker dan gedacht: tot 8 maanden beschermd tegen een herbesmetting

INTERVIEW. Immunoloog Hans-Wil­lem Snoeck: "Prima voor Jos (96) dat hij vaccin kreeg. Maar niet de juiste keuze”

6 januari De scholen gaan weer open, de besmettelijke Britse variant is op komst en we rekenen ons andermaal te snel rijk met de huidige cijfers. Dat zegt Hans-Willem Snoeck (56), Vlaams microbioloog en immunoloog aan de Columbia University in New York. Hoe het ergste te vermijden? De scholen tijdelijk sluiten. Werken aan vaccinatiedraaiboeken voor als het toch zo ver is. En dringend een tandje bij steken in het prikken, te beginnen met het zorgpersoneel. “Ben ik zeker dat er een derde golf komt? Nee. Maar de tekenen aan de wand zijn ongunstig.”