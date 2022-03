“Ik dacht eerst dat er iets mis was”: moeder deelt foto’s van zoontje met onhandelbaar haarsyndroom

Een Amerikaanse moeder heeft op Instagram foto’s gedeeld van haar peuter met het onhandelbaar haarsyndroom. Ze wil op die manier aandacht krijgen voor de onbekende ziekte, die in de VS nog maar honderd keer gerapporteerd is: “Zijn haar is extreem zacht, als een klein kuikentje.”

Katelyn Samples uit Georgia beviel zeventien maanden geleden van haar tweede zoon Locklan. Op dat moment was er nog niets aan de hand. Locklan had gewoon donker babyhaar. Na een tijdje veranderde dat echter in een oncontroleerbare haardos. “Mijn eerste reactie was: ‘O mijn god, wat is dit?’ Ik was bang dat er iets mis was en dat hij misschien pijn zou hebben aan zijn haar”, vertelt Samples aan een Britse krant.

Uiteindelijk bleek Locklan aan het onhandelbaar haarsyndroom te lijden. Een zeldzame en erfelijke aandoening die vooral kinderen tussen de drie maanden en drie jaar treft. Het syndroom wordt gekenmerkt door zachte haren die in alle richtingen groeien, vaak strokleurig of dof zijn en over het algemeen moeilijk te kammen zijn. Iets wat volgens het Amerikaanse Gezondheidsinstituut nog maar honderd keer is vastgesteld. Al kunnen er volgens experten nog veel meer gevallen zijn, omdat veel ouders gewoon niet weten dat de ziekte bestaat.

Toch heeft het een syndroom een voordeel: “Je moet het haar niet vaak wassen”, zegt moeder Katelyn. “Het wordt gewoon bijna niet vettig. Als ik het dan eens moet kammen, moet ik wel voorzichtig zijn. Het is erg kwetsbaar en kan makkelijk in de knoop raken.”

Aaien

Veel mensen zijn nieuwsgierig naar het haar van Locklan: “We krijgen veel opmerkingen dat hij eruitziet als een paardenbloem, en dat is eigenlijk ook hoe het haar aanvoelt. Zijn haar is extreem zacht, als een klein kuikentje. Mensen vragen regelmatig om het aan te raken, wat we prima vinden, zolang ze er maar om vragen.”

Intussen zette moeder Katelyn al een eigen Instagramaccount voor Locklan op poten. Het profiel heeft al meer dan 18.000 volgers. “We willen meer bewustzijn rond dit syndroom creëren en hopelijk komen we zo nog meer info over de aandoening te weten. Bovendien verspreiden we zo ook wat vreugde op het internet”, klinkt het.

Het onkambare haarsyndroom is voorlopig niet te behandelen. De aandoening wordt wel beter met de jaren. In de puberteit of volwassenheid verbetert de haarkwaliteit meestal.

