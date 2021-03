IJslandse vulkaan Fagradalsfjall blijft lava uitspuwen, en dat zorgt voor deze indrukwekkende beelden

In het zuidwesten van IJsland blijft de vulkaan Fagradalsfjall lava uitspuwen, en dat zorgt vooral voor indrukwekkende beelden. De Fagradalsfjall barstte gisteren uit en legde het vliegverkeer van en naar Keflavik, de grootste luchthaven van IJsland, even stil.

De vulkaan op het schiereiland Reykjanes bevindt zich ongeveer 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Reykjavik. Er is geen bewoning in de omgeving van de vulkaan, waardoor er geen gevaar lijkt te bestaan voor de omgeving. Op beelden gisteren was te zien dat er boven de vulkaan een rode lucht hangt, die van kilometers ver te zien is.

“De eerste melding kwam bij het meteorologisch agentschap binnen om 21.40 uur GMT (22.40 uur in België, red.). De uitbarsting werd bevestigd door webcams en satellietbeelden”, zo meldde de IJslandse weerdienst op zijn website. Er werden slechts lichte seismologische schokken opgetekend.

Volledig scherm © AFP

Er werd code rood ingesteld voor het vliegverkeer, waardoor er een tijd geen vliegtuigen meer konden opstijgen of landen op de internationale luchthaven van Keflavik. In de loop van de dag is het waarschuwingsniveau verlaagd naar oranje.

De IJslandse overheid roept mensen op kalm te blijven en om zich zeker niet naar de vulkaan te begeven. Een team wetenschappers probeerde vandaag per helikopter de omvang van de uitbarsting in kaart te brengen.

IJsland telt in totaal 32 vulkanen die als actief worden beschouwd. Gemiddeld komt er eens om de vijf jaar een uitbarsting voor. In 2010 had een eruptie van de Eyjafjallajökull nog een deel van het internationaal vliegverkeer een tijd lang lamgelegd. Meer dan 100.000 vluchten werden toen afgelast

Livebeelden van de vulkaanuitbarsting kan u hier bekijken.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA