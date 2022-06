Hubble-telescoop ontdekt geïsoleerd en op drift geslagen zwart gat in ons Melkwegstelsel

Naar schatting ‘dwalen’ er zo’n 100 miljoen zwarte gaten rond in ons Melkwegstelsel, maar gezien zwarte gaten geen licht uitzenden, is het extreem moeilijk om ze op te sporen. Dat er nu eentje gevonden werd dat zich met een snelheid van 150.000 kilometer per uur - volledig geïsoleerd - voortbeweegt doorheen ons sterrenstelsel, is vrij uniek.

Het was de Hubble-telescoop van het Amerikaanse en Europese ruimtevaartagentschap NASA en ESA, die het zwarte gat kon detecteren. Deze telescoop heeft al wat prestaties op zijn naam staan, maar slaagt er nu ook voor het eerst in om een (geïsoleerd) zwart gat te vinden dat niet vergezeld wordt door een ster die er rond cirkelt.

Hoe het zwarte gat gevonden werd? Twee onafhankelijke Amerikaanse onderzoeksteams ontdekten dat de ruimte rond het zwarte gat enigszins vervormd was - opnieuw een onzichtbaar verschijnsel. Het licht van een verre ster werd door deze vervormde ruimte echter ook lichtjes afgebogen, en dat is wél waarneembaar. Door de afwijkingen in het licht van deze ster te meten, konden de astronomen enkele eigenschappen van het zwarte gat achterhalen.

Het zwarte gat in kwestie bevindt zich op zo’n 5.000 lichtjaren - de afstand die licht in een periode van één jaar aflegt in een vacuüm - van de aarde. Dat is wel een eindje. Op basis van hun bevindingen schatten astronomen dat het dichtstbijzijnde zwarte gat zo’n 80 jaar van onze aardbol verwijderd is. De dichtstbijzijnde ster is dan weer vier jaar van ons verwijderd. Het licht dat deze ster ‘s nachts geeft, brandde eigenlijk vier jaar geleden al.

Sterrenverslinders

Een zwart gat is wat overblijft na de explosie van een ster, een ster die zwaarder is dan de zon. Tijdens zo’n explosie produceert de ster eventjes zoveel licht als het hele sterrenstelsel waartoe het behoort. Om daarna voor eeuwig zwart te worden. Daarom werden zwarte gaten voor 1964 ‘bevroren sterren’ genoemd. Verder nog wordt de kern van de explosie zo compact dat een zwart gat ontstaat. Omdat er niets aan de zwarte gaten kan ontsnappen - er kan alleen maar wat invallen – groeien ze doorheen de tijd in massa. Zo werd er in september 2019 nog een ster geregistreerd die door zo’n superzwaar zwart gat aan flarden werd gescheurd.

Ook licht ontsnapt niet aan zwarte gaten, in welke golflengte dan ook. Vandaar de naam “zwart gat”. Het object zelf is niet te zien, alleen de straling eromheen.