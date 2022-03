Hubble registreert verste ster ooit op 12,9 miljard lichtjaar afstand

Streamz Ongeloof­lijk maar waarge­beurd: vijf biografi­sche miniseries waarin de realiteit verbluft

Geen zin in een bingemarathon van meerdere seizoenen? Dan hebben we in onze Kijkgids deze week misschien iets voor jou, want naar aanleiding van het achtdelige en knotsgekke ‘Joe vs. Carole’ (Streamz) zetten we onze favoriete biografische miniseries op een rijtje. Op het menu: hét celebrityschandaal van de jaren 90 (‘Pam & Tommy’, Disney+), een juridische miskleun van formaat (‘When They See Us’, Netflix), de Amerikaanse emancipatiestrijd van de jaren 70 (‘Mrs. America’, Disney+) en een modefenomeen (‘Halston’, Netflix).

29 maart