Hubble- en James Webb-telescopen leggen voor het eerst gelijktijdig beelden vast van DART-missie

In de nacht van 26 op 27 september slaagde NASA erin om de DART-satelliet zoals gepland in te laten slaan op de ruimterots Dimorphos, die zich op dat moment op een afstand van 11 miljoen kilometer van onze aarde bevond. De DART sloeg met een snelheid van ongeveer 6,6 km per seconde in op Dimorphos, een “maantje” van de grotere asteroïde Didymos. De bedoeling was om na te gaan of een gelijkaardige impact de baan van een asteroïde kan veranderen. Of het lukte, is nog niet bekend.